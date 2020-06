Custódio sobre o dérbi. "Vitória assenta-nos bem"

Custódio, treinador do Sporting de Braga, ficou satisfeito por vencer o dérbi contra o Vitória de Guimarães, por 3-2, um resultado que considera justo apesar de reconhecer a boa exibição da equipa vimaranense.

"Sabíamos o que esperar, uma equipa com qualidade, mas mais do que nós mostrarmos qualidade, por ser um dérbi, queríamos vencer, e vencemos. Foi equilibrado, mesmo em ocasiões, mas acho que a vitórias no assenta bem", disse, em conferência de imprensa.



Depois de três jogos sem vencer após a retoma - incluíndo duas derrotas -, o Braga voltou às vitórias, o que pode dar mais confiança à equipa.-

"Tudo isto é uma situação nova, mas é diferente trabalhar sobre vitórias, a confiança vem com essas vitórias. Os nossos objetivos são claros, lutamos todos os dias e terça-feira já temos um novo jogo", diz.