Braga vence dérbi minhoto e pressiona Sporting

O Braga recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Vitória de Guimarães, por 3-2, num dérbi minhoto escaldante com cinco golos e várias reviravoltas.

O jogo não poderia ter começado de melhor forma para a equipa de Custódia, com um golo no primeiro minuto de Paulinho, assistido por Galeno.

No entanto, o Vitória de Guimarães viria a virar o resultado ainda na primeira parte, com um golo de penálti de André André, aos 15 minutos, e um de cabeça de Bruno Duarte, servido por Ola John.

Francisco Trincão, que está a caminho do Barcelona no fim da época, empatou o jogo com um fantástico golo de fora da área, com o pé esquerdo, aos 42 minutos.

Na segunda parte, Wenderson Galeno, também com um bom remate colocado, definiu o resultado final, aos 65 minutos.

Com este resultado, o Braga volta a ultrapassar o Sporting, com mais um ponto, mas os leões só jogam na sexta-feira, em casa do Belenenses.

Já o Vitória de Guimarães está mais longe da Europa, no sétimo lugar, a quatro pontos do Rio Ave e cinco do Famalicão.