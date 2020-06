Valência perde em casa do Eibar e atrasa-se na luta europeia

O Valência perdeu, esta quinta-feira, em casa do Eibar, por 1-0, e atrasou-se na luta por um lugar nas competições europeias.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, aos 16 minutos, com um autogolo de Kondogbia.

Gonçalo Guedes foi titular na equipa do Valência, Thierry Correia ficou no banco. Do outro lado, Paulo Oliveira também somou os 90 minutos pela equipa do Eibar, enquanto que Rafa Soares ficou no banco.

Aos 89 minutos, o ex-FC Porto Mangala viu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

O Valência poderia ter aproveitado os deslizes de Real Sociedad, Villarreal e Getafe e saltar para o quinto posto, mas continua fora da zona de qualificação europeia, no oitavo lugar.

Já o Eibar somou pontos preciosos na luta pela manutenção e aproveitou os deslizes das três equipas na zona de descida, Espanhol, Leganés e Maiorca. O Eibar dilata a vantagem para a zona de despromoção para seis pontos.