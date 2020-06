Liverpool sagra-se campeão inglês pela primeira vez desde 1990

O Liverpool confirmou, esta quinta-feira, o título de campeão inglês, que escapava aos "reds" desde a temporada 1989/1990. A equipa de Jurgen Klopp tinha o título praticamente assegurado há varias jornadas, face à enorme diferença de pontos para os restantes concorrentes.

Depois da vitória, por 4-0, em Anfield, contra o Crystal Palace, na quarta-feira, só uma vitória do Manchester City em casa do Chelsea adiaria a festa, mas a equipa de Guardiola perdeu por 2-1.

O Liverpool é uma das maiores equipas do futebol inglês e soma o 19º campeonato da sua história, sendo que o último foi conquistado há 30 anos, na época 1989/1990.

Durante décadas, o Liverpool era a que tinha mais títulos de campeão no futebol inglês, tendo sido ultrapassada durante este longo período de seca pelo Manchester United, que ainda detém o registo, com 20 títulos. Arsenal, com 13 títulos, fecha o pódio.

Os "reds" venceram a Liga dos Campeões na última época, mas falharam a conquista do título por apenas um ponto, conquistado pelos "citizens". Ainda antes do apito final, alguns adeptos dos "reds" já celebravam o título junto a Anfield, estádio da equipa, apesar da pandemia da Covid-19, que afeta especialmente o Reino Unido.

Esta temporada, o Liverpool ainda apenas perdeu um jogo no campeonato, em 31 jogos disputados, e empatou dois. No total, soma 86 pontos, mais 23 do que o City.