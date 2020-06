Klopp pede contenção nas celebrações e dedica título a Kenny Dalglish

Jurgen Klopp pede aos adeptos do Liverpool que não celebrem o título fora de casa, devido à pandemia da Covid-19, e dedicou o título a Kenny Dalglish, lenda do clube enquanto jogador e treinador e o técnico que conquistou o último título, em 1990.

"É incrível ser campeão com este clube. Kenny, o título é para ti também. Não tens de esperar mais 30 anos. Os rapazes admiram-vos. É fácil motivar a equipa pela grande história que temos", disse, em entrevista à Sky Sports, onde estava presente, em estúdio, o ex-treinador.

Os adeptos começaram a juntar-se junto a Anfield ainda antes do apito final do jogo entre Chelsea e Manchester City, que entregou o título dos "reds". Klopp pede contenção nas celebrações.

"Fiquem em casa ou vão para a porta, mas não façam mais do que isso", pediu.



Sobre o jogo entre os dois rivais, Klopp tinha afirmado que apenas iria ver o jogo porque o Liverpool enfrenta a equipa de Guardiola na próxima jornada. No entanto, admite que se envolveu emocionalmente, pois a vitória ou empate do Chelsea daria o título aos "reds".

"O jogo foi muito tenso. Não queria envolver-me, mas ao ver acabas por te envolver, com o penálti, as oportunidades do Chelsea. O que os meus jogadores fizeram nos últimos dois, três anos foi excecional. Não esperei 30 anos. Só tivemos uma verdadeira hipótese de ganhar no ano passado", termina.