Guardiola congratula o Liverpool. "Cada jogo parecia o último"

Pep Guardiola, treinador do Liverpool, deu os parabéns ao Manchester City, depois dos "reds" se terem sagrado campeões após a derrota no terreno do Chelsea.

Em entrevista à BT Sports, no final da derrota no Stamford Bridge, Guardiola explica que os "citizens" não mostraram a mesma vontade de vencer no início da temporada do que o Liverpool.

"Parabéns ao Liverpool pela grande época. O Liverpool ganhou a Liga dos Campeões e ganhou confiança. Jogavam todos os jogos como se fosse o último. No início, nós não jogámos dessa forma. O foço para eles é grande, não fomos consistentes como nas últimas épocas", disse.

Apesar de admitir a derrota, Guardiola recorda que o City continua no segundo posto da tabela.

"Não nos podemos esquecer que estamos em segundo e somos melhores do que muitas equipas. Ainda temos seis semanas para jogar, já vencemos muito nos últimos anos e queremos reduzir a diferença", termina.