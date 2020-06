O Real Madrid venceu o Maiorca por 2-0, em partida da jornada 31 da liga espanhola e recupera a liderança do campeonato.

Os golos dos merengues foram apontados por Vinicius Junior e Sergio Ramos.

Com este triunfo, a equipa de Zidane passa a somar 68 pontos, os mesmos que o Barcelona, mas com vantagem no confronto direto.

Nos outros jogos desta quarta-feira, o Alaves perdeu em casa contra o Osasuna (0-1) e o Celta ganhou fora à Real Sociedad, também por 1-0.