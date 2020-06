Miguel Oliveira vai ser piloto oficial da KTM em 2021

A KTM anunciou, esta quinta-feira, que o piloto português Miguel Oliveira correrá pela equipa oficial no Mundial de MotoGP de 2021.

No site oficial, a equipa austríaca revelou que o português fará parceria com o sul-africano Brad Binder, de quem já tinha sido companheiro em Moto2 e Moto3. Depois de duas épocas na filial Tech3 - a segunda das quais ainda não começou, devido à pandemia do novo coronavírus (a primeira prova deve ser em julho) -, Miguel Oliveira será promovido.

A Tech3 não fica de mãos a abanar. Saído da Ducati, com que venceu o Grande Prémio de Itália, Danilo Petrucci juntou-se à filial da KTM. O piloto italiano, de 29 anos, junta-se ao espanhol Iker Lecuona, de 20.

Os quatro pilotos das duas equipas da KTM irão pilotar a mesma mota.

Esta dança de cadeiras na KTM foi motivada pela saída do espanhol Pol Espargaró, que deverá juntar-se à Honda, em detrimento de Álex Márquez. O espanhol, irmão mais novo do octacampeão Marc Márquez, soube que deve deixar a Honda antes de se estrear oficialmente.

Miguel Oliveira já tinha estado perto de ser promovido à equipa oficial da KTM, quando Johann Zarco saiu. Porém, na altura, foi ultrapassado por Binder, decisão que gerou polémica. O piloto português fez público o seu descontentamento, o que lhe granjeou raspanete oficial da KTM.

Na época de estreia no MotoGP, ao serviço da Tech3, Miguel Oliveira conquistou o 17.º lugar da geral, com 33 pontos. Uma lesão impediu-o de terminar a temporada e perseguir ainda melhor classificação.