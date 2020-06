Regresso aos níveis pré-pandemia vai demorar um ano ​para mais de metade das empresas

Veja também:

Mais de seis em cada 10 empresas portuguesas foram afetadas pela covid-19, 56% acreditam que vão precisar de um ano para recuperar o negócio, a hotelaria e a restauração é o setor mais afetado. Estas são as principais conclusões do estudo ManpowerGroup Employment Outlook Survey, para o terceiro trimestre de 2020.



Entre as 387 empresas inquiridas, 10% ficaram completamente paradas, 43% apontam para um impacto na atividade acima de 50%, 30% das empresas não registou qualquer alteração no trabalho, 3% até beneficiaram com a crise pandémica que trouxe mais trabalho.

Sobre a recuperação, a maioria (56%) conta precisar de 12 meses para chegar aos níveis pré-crise, 41% acredita que será possível ainda este ano e 22% esperam recuperar nos próximos três meses. Mais pessimistas, 11% não contam conseguir recuperar os níveis de contratação anteriores.

A nível regional, o Sul, a grande Lisboa e o grande Porto são as zonais mais afetadas, com cerca de 35% das empresas a apontarem perdas de mais de metade da atividade. Já a região Centro é a mais poupada.

Por setores, a hotelaria e restauração é o mais atingido ((88%), seguido do comércio grossista e retalhistas (68%) e da indústria (65%).

Segundo este estudo trimestral, "para o terceiro trimestre de 2020, os empregadores portugueses revelaram intenções de contratação muito pessimistas, com a projeção para a criação líquida de emprego, entre julho e setembro, a situar-se em -9%, a previsão mais baixa desde o início do estudo em 2017."