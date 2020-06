Espanha oficializa candidata à substituição de Centeno no Eurogrupo

O Governo espanhol anunciou nesta quinta-feira a candidatura da sua ministra da Economia, Nadia Calviño, para substituir o português Mário Centeno na presidência do Eurogrupo.

“A vice-presidente económica do Governo, Nadia Calviño, será candidata à presidência do Eurogrupo, um órgão fundamental para a cooperação entre os membros da zona euro e para a construção de uma Europa mais forte e mais unida”, indica um comunicado.

Madrid informa ainda que “Espanha vai hoje formalizar a sua candidatura” e que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, considera que seria “uma honra para o Governo espanhol” se Nadia Calviño pudesse presidir ao Eurogrupo, “uma responsabilidade que a Espanha nunca exerceu e que nunca foi exercida por uma mulher antes”.

Mário Centeno anunciou a sua saída da liderança do Eurogrupo no início de junho. O mandato acaba no dia 13 de julho e os nomes à sucessão já começaram a aparecer. Além da ministra espanhola, serão candidatos Pierre Gramegna (Luxemburgo) e Paschal Donohoe (Irlanda).