Toni sente que os jogadores estão com Lage, mas admite "fim da linha" do treinador no Benfica

O presidente do Benfica disse, no início de junho, que Lage ficaria , independentemente de ser campeão, mas "há situações que obrigam a que sejam tomadas decisões", sublinha Toni.

“É preciso saber se os jogadores perderam ou cortaram a confiança que existia entre eles e o treinador. Penso que se existir essa quebra de confiança, aí será o fim da linha, mas se essa ligação se mantiver pode haver espaço para Bruno Lage continuar.Visto de fora não sinto que os jogadores não estejam com o treinador", diz Toni, em entrevista à Renascença .

Toni sente que os jogadores do Benfica estão ao lado de Bruno Lage e considera que esse é fator fundamental para determinar se há condições para o treinador continuar. Os resultados, por outro lado, também podem levar Luís Filipe Vieira a trocar de ténico.

Algo que para o antigo treinador dos encarnados é incompreensível é a mudança abrupta no rendimento da equipa. “Como é que um treinador nos seus primeiros 38 jogos como treinador principal do Benfica perde um jogo e empata outro, e depois entra num ciclo tão negativo quanto este, desde o jogo do Dragão?", questiona.

Bruno Lage orientou o treino, no Seixal, esta quinta-feira, e terá reunião com Luís Filipe Vieira para definir o seu futuro. A imprensa desportiva dá o divórcio como certo e aponta Marco Silva como principal candidato à sucessão.

Seja qual fora a decisão, Toni recorda que "ainda há coisas para ganhar" esta época. "Todos terão de continuar a lutar e a dar o máximo até ao fim do campeonato e depois na final da Taça de Portugal. Nestes últimos sete jogos a equipa tem de mostrar um querer e uma determinação e não atirar a toalha ao chão. É um momento de reação que os adeptos esperam”, conclui.