"No Name Boys" detidos podem ter vandalizado casa de Bruno Lage

Os sete membros dos No Name Boys detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no âmbito da "Operação Sem Rosto" podem estar ligados a atos de vandalismo registados em residências do treinador e futebolistas do Benfica, admitiu, esta quinta-feira, o comissário Bruno Pereira.

As ações de detenção resultaram de uma operação que visou vários crimes relacionados com a claque não oficial do Benfica, tendo sido detidas seis pessoas por factos diretamente ligados à investigação, enquanto outra foi detida de forma “colateral” à investigação, na noite de quarta-feira.

Os No Name Boys são um grupo organizado de adeptos com ligação ao Benfica, mas não reconhecido de forma oficial pelo clube da Luz, enquanto a Juventude Leonina é uma claque oficial do Sporting, à qual foi retirado o apoio, esta época, pela direção do clube de Alvalade.

Em maio, um homem alegadamente pertencente à Juventude Leonina foi agredido por um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos No Name Boys.

Já este mês, após o empate 0-0 do Benfica com o Tondela, no Estádio da Luz, o autocarro que transportava dos jogadores ‘encarnados’ de volta ao centro de estágio, no Seixal, foi apedrejado na A2, causando ferimentos em Julian Weigl e Zivkovic.

Na mesma noite, as residências do treinador Bruno Lage e do ‘capitão’ de equipa Pizzi foram vandalizadas com frases intimidatórias inscritas em spray nas paredes exteriores.

Ambos os atos terão sido cometidos, alegadamente, por elementos de uma fação radical dos No Name Boys.