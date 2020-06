Lage orienta treino e marca nova sessão para sexta-feira

Bruno Lage orientou o treino desta quinta-feira e marcou nova sessão para amanhã, no Seixal. De acordo com a "SIC", o técnico vai treinar a equipa no jogo nos Barreiros, contra o Marítimo.

A imprensa nacional revelou que Luís Filipe Vieira iria reunir com Lage, esta quinta-feira, e a saída do técnico poderia acontecer já. Os dois deixaram as instalações, perto das 20h00, em silêncio.

Os maus resultados e as declarações de Lage, após a derrota com o Santa Clara, são fatores apontados para uma decisão imediata.

Vieira disse, no início de junho, antes da retoma da I Liga, em declarações à Benfica TV, que o treinador iria "continuar, independentemente de o Benfica ser campeão". O cenário, 24 dias depois, pode ter mudado.

O clube venceu apenas um dos quatro jogos realizados, depois da retoma do campeonato, empatou dois e perdeu com o Santa Clara, em casa, na última jornada, por 3-4. A equipa está em segundo lugar, a três pontos do FC Porto.

Bruno Lage tem contrato até 2024 e, mesmo acertando a cessação de funções, continuará, avançam os jornais desportivos, a receber ordenado até encontrar um novo clube.

Marco Silva, Leonardo Jardim e Renato Paiva são os nomes apontados ao banco das águias.