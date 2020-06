Bruno Lage reúne com Vieira, com Marco Silva à porta

Bruno Lage reúne com Luís Filipe Vieira, esta quinta-feira, para definir o seu futuro no Benfica. De acordo com a imprensa desportiva, a margem do treinador é reduzida e a sua saída poderá acontecer já. Os maus resultados e as declarações de Lage, após a derrota com o Santa Clara, são fatores apontados para uma decisão imediata. Vieira disse, no início de junho, antes da retoma da I Liga, em declarações à Benfica TV, que o treinador iria "continuar, independentemente de o Benfica ser campeão". O cenário, 24 dias depois, pode ter mudado. O clube venceu apenas um dos quatro jogos realizados, depois da retoma do campeonato, empatou dois e perdeu com o Santa Clara, em casa, na última jornada, por 3-4. A equipa está em segundo lugar, a três pontos do FC Porto.

Bruno Lage tem contrato até 2024 e, mesmo acertando a cessação de funções, continuará, avançam os jornais desportivos, a receber ordenado até encontrar um novo clube. Marco Silva na linha da frente para a sucessão Marco Silva, antigo treinador do Sporting, surge como principal candidato a suceder a Lage. Foi na Grécia, país onde foi campeão pelo Olympiacos, que o seu nome foi, na noite de quarta-feira, associado ao Benfica. Marco Silva está sem clube, depois de ter sido demitido do Everton em dezembro. O facto de estar livre torna-o um alvo mais acessível, ao contrário de outras possibilidades, como Jorge Jesus. O regresso de JJ à Luz foi tema também já abordado por Luís Filipe Vieira, que não fechou a porta ao seu antigo treinador: "Falo com o Jesus, sou amigo dele, tirando aquele ano em que estivemos pegados. Tenho uma grande relação com ele, é um grande treinador, mas nunca vou dizer que não beberei desta água. Não sei se não vai voltar para o Benfica, deixou uma grande marca no clube". Renato Paiva, treinador da equipa B, e Leonardo Jardim são outros dois nomes na lista de potenciais sucessores de Bruno Lage. O lugar do treinador campeão pelo Benfica na época passada está em risco e foi esse tema que o levou a ter uma reação que não terá agradado à direção do clube.

Questionado sobre a sua situação, após a derrota com o Santa Clara, Lage disparou: "Às vezes fico é a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para ficar com o meu lugar. Ou quem é que vos anda a pagar almoços ou jantares, ou viagens, para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica". As palavras de Lage motivaram um conjunto de reações, nomeadamente, do Sindicato dos Jornalistas. "O SJ solicita ao treinador que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional. Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador", apelou o sindicato, em comunicado.