Bruno Costa Carvalho quer Eriksson de regresso ao Benfica

Bruno Costa Carvalhou anunciou, esta quinta-feira, que, caso seja eleito presidente do Benfica, irá convidar Sven-Goran Eriksson para assumir o cargo de diretor desportivo do clube.

O sócio encarnado, que já anunciou que pretende apresentar-se a eleições em outubro, defende que o diretor desportivo tem de ser "uma pessoa conhecedora da realidade do Benfica, que saiba o que o clube representa em termos nacionais e internacionais, e que disponha de uma larga experiência e conhecimento sobre todos os aspectos que envolvem a alta roda do futebol".

"Eriksson tem uma plena perceção da grandeza do Benfica. Para além disso, detém uma ampla rede de contactos em todos os países que dominam o futebol. É uma figura ímpar e histórica do nosso clube e do futebol mundial", argumenta Bruno Costa Carvalho, numa mensagem publicada no Facebook.



Sublinhando que não tem qualquer acordo com o sueco e salvaguardando que "ele não estará envolvido em qualquer campanha eleitoral", Bruno Carvalho reforça que a sua intenção passa por, uma vez eleito, convidar Eriksson.

O sueco, de 72 anos, foi três vezes campeão nacional pelo Benfica, venceu uma Taça de Portugal, uma Supertaça e levou o clube a duas finais europeias. A sua última experiência como treinador foi como selecionador das Filipinas, em 2019.