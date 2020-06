Mathieu despede-se com dois desejos. Um deles é ver o Sporting campeão

Movimento defende reforço do investimento em profissionais e equipamentos, com prioridade para as regiões de maior carência. Manifesto é subscrito por vários profissionais de saúde, como os médicos Filipe Froes, Isabel do Carmo, Jaime Teixeira Mendes, Bruno Maia, e a ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta Sousa.