Sporting sem Acuña a dois dias do Belenenses SAD

Rúben Amorim não pôde contar com Marcos Acuña e Luciano Vietto no treino, devido a lesão, esta quarta-feira, a dois dias da visita do Sporting ao Belenenses SAD, a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

Os dois jogadores argentinos realizaram tratamento. Isto deve deixar Acuña definitivamente de fora das contas para a deslocação à Cidade do Futebol, na sexta-feira. Luiz Phellype continua em recuperação.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, na Academia de Alcochete. Às 18h30, Rúben Amorim faz a antevisão do duelo com o Belenenses SAD.

O Belenenses SAD-Sporting está marcado para sexta-feira, às 19h15, na Cidade do Futebol, casa emprestada dos azuis. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.