Olympiacos interessado em levar Eduardo Henrique do Sporting

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, está interessado em contratar Eduardo Henrique ao Sporting e pode fazer uma proposta oficial em breve, segundo avança o jornal "O Jogo", esta quarta-feira.

O médio brasileiro, de 25 anos, não tem feito parte dos planos de Rúben Amorim, contudo, o Sporting não o deixará sair a preço de saldo. O preço mínimo estabelecido é de três milhões de euros, revela o jornal.

Esse foi o valor investido pelo Sporting pela contratação de Eduardo Henrique, no início da época, ao Internacional de Portalegre, do Brasil. Por liquidar, segundo o relatório e contas, está um milhão de euros.

Eduardo deu nas vistas na temporada passada, ao serviço do Belenenses SAD, a que estava emprestado pelo Internacional. O Sporting comprou-o no verão, mas o médio brasileiro nunca se conseguiu afirmar no onze. Dos 22 jogos disputados pelos leões, Eduardo foi titular em apenas 11.