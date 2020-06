​Papa aponta exemplo de coragem de São João Batista e deixa conselhos para as férias

Na festa do nascimento deste santo popular, o Papa Francisco apontou o exemplo de João Batista, o percursor de Jesus, pela sua “capacidade de testemunhar com coragem o Evangelho, para além das próprias diferenças, conservando a concórdia e a amizade que conferem credibilidade a todo e qualquer anúncio de fé”.



Na catequese desta quarta-feira, transmitida a partir da sua biblioteca privada, o Papa sublinhou também a importância da oração na vida de David.

“Santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carrasco, David foi tudo isso. O mesmo se passa connosco: no decorrer da vida, muitas vezes somos incoerentes. Mas, na trama da vida de David, há um fio que dá unidade a tudo o que lhe acontece: é a sua oração. Esta é a voz que nunca se apaga”, disse Francisco.

O Papa aconselhou a fazermos como David, ou seja, "a levarmos tudo para o nosso diálogo com Deus. Tanto a alegria como a culpa, tanto o amor como o sofrimento, tanto a amizade como a doença: de tudo podemos falar com Deus, que sempre nos escuta e acompanha”.

Nesta última catequese antes da habitual pausa de férias, em que se suspendem as audiências durante o mês de julho, o Papa fez votos para que esta época estival, “apesar de todas as medidas de segurança relacionadas com as ameaças de contágio do coronavírus, seja um sereno tempo para repousar, apreciar a beleza da Criação e reforçar os laços com os homens e com Deus”.

O Papa também deixou uma palavra para as populações afetadas pelo sismo que esta terça-feira atingiu o México, provocando pelo menos seis vítimas mortais e muitos estragos.

“Um violento terramoto atingiu o sul do México, causado algumas vítimas, feridos e enormes danos. Rezamos por todos eles, que a ajuda de Deus e dos irmãos lhes dê força e apoio. Irmãos e irmãs, estou muito próximo de vós”, disse, durante a audiência pública semanal.