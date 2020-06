Luís Newton é candidato à concelhia do PSD de Lisboa

O presidente da junta de freguesia da Estrela, Luis Newton, vai concorrer às eleições para concelhia de Lisboa que foram marcadas para 11 de julho e conta com um apoio que fez levantar sobrolhos na estrutura do PSD-Lisboa: Rodrigo Gonçalves.

Este antigo dirigente do PSD-Lisboa chegou a trabalhar na direção de Rui Rio, depois passou a apoiante de Luís Montenegro nas últimas eleições internas, e agora surge ao lado de Luís Newton, que por sua vez é apoiante de Miguel Pinto Luz, o vice-presidente da câmara de Cascais que foi o candidato excluído na primeira volta das últimas diretas para a liderança social-democrata.

Rodrigo Gonçalves afastou-se da direção de Rui Rio depois de uma polémica com perfis falsos nas redes sociais, que seriam da sua autoria, tendo sido contratado para trabalhar nas redes sociais do partido depois da eleição do atual presidente do PSD. É apontado como um conhecido cacique do PSD-Lisboa e já foi acusado por agressão a um autarca do seu partido e investigado por suspeitas de corrupção enquanto presidente da junta de freguesia de São Domingos de Benfica, tendo, no entanto, sido ilibado.

Luís Newton foi reeleito nas últimas eleições autárquicas, em 2017, quando o PSD viu voarem quase todas as freguesias da capital onde liderava. Apresentou uma lista à Assembleia Municipal concorrente à do candidato eleito, José Eduardo Martins, que se demitiu por causa disso. Já no processo de elaboração das listas a deputados nas últimas legislativas houve novo drama interno na Concelhia de Lisboa do PSD: Paulo Ribeiro anunciou que deixava o lugar depois de essa estrutura ter aprovado um nome que ele não propôs.

Luís Newton é um dos suspeitos da “operação tutti-frutti”, que investiga autarcas por alegadas más práticas em contratações e adjudicações diretas.