​Universidade Católica reforça posição em ranking internacional

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) foi distinguida como a 61ª no mundo, de acordo com o mais recente ranking Best “Golden Age” Universities de 2020, anunciou a instituição.



“Mais uma vez a Católica vê a sua posição internacional destacada”, refere o comunicado da UCP, sublinhando que a universidade é a única portuguesa presente nesta lista, que só inclui instituições com mais 50 anos e menos de 80, tendo subido 40 posições relativamente ao ano anterior.

O ranking Best “Golden Age” Universities do ‘The Times Higher Education’ avalia as instituições de ensino superior de acordo com o seu desempenho em cinco dimensões: ensino, pesquisa, citações, transferência de conhecimento e perspetivas internacionais.