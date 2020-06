Uma morte por Covid-19 em lar de Caneças. Uma escola fechada

Morreu um dos utentes do lar da Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa, em Caneças, infetado com o novo coronavírus. A notícia é avançada nesta quarta-feira.

“Neste momento, e segundo a indicação da coordenadora do lar, estão internadas 10 pessoas no Hospital Beatriz Ângelo”, com “quadro um clínico que não tem, para já, grandes problemas de gravidade”, afirmou pelo presidente da União de Freguesias de Ramada e Caneças.

Manuel Varela acredita, contudo, que a situação possa agravar-se, tendo em conta que “são pessoas com idade avançada”.

Durante a manhã, o mesmo responsável tinha afirmado à comunicação social que uma segunda utente do lar tinha morrido, mas veio depois desmentir, explicando que se tratou de um engano do próprio hospital, que ligou para o lar a dar conta do óbito.

Mas, mais tarde, “o hospital contactou o lar, a dizer que a senhora não tinha morrido, mas tinha sim sido transferida para outro piso, por estar com uma pneumonia”, esclareceu Manuel Varela ao início da tarde, em declarações à RTP.

Após o primeiro contacto, o lar e a família da vítima começaram a tratar do funeral, havendo inclusive familiares a tratar de viagens para Portugal.

Foi o presidente da União de Freguesias a dar a notícia do mal-entendido à família. “É lamentável a situação” e “um erro que aconteceu e não deveria ter acontecido”, remata.

Os casos naquele lar de Caneças foram divulgados pela diretora-geral de Saúde na segunda-feira. Graça Freitas referiu ainda existirem “alguns lares ativos” relativamente a surtos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e “noutras regiões”.

Também na freguesia de Caneças, concelho de Odivelas, uma escola secundária foi encerrada depois de uma aluna ter tido resultado positivo no teste à Covid-19.

“Como a aluna testou positivo, o diretor entendeu por bem fazer regressar os alunos todos para casa. Acionou-se o plano de contingência e os alunos estão a ter aulas a partir da casa”, referiu o presidente da União de Freguesias.

Segundo Manuel Varela, “separaram o 12.º ano para uma escola que é a dos Castanheiros e, quando houve uma aluna que testou positivo, imediatamente acionou o plano de contingência, mandou toda a gente para casa”.