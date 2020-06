Situação em Lisboa corresponde a "segunda onda da Covid-19"

Veja também:

Os epidemiologistas da Direção-Geral da Saúde dizem que a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) corresponde à "representação de uma segunda onda da Covid-19", disse esta quarta-feira o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD.

“De acordo com os técnicos do grupo de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde, a situação que estamos a viver, particularmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, é – nas palavras deles - a representação de uma segunda onda da Covid-19 e o aumento do número de casos que estamos a verifica não é só o resultado do aumento da testagem veiculada nos últimos dias”, declarou o deputado no final de uma reunião na sede do Infarmed.



Ricardo Batista Leite considera que "há uma situação que carece de intervenção" em Lisboa e Vale do Tejo, que tem "focos conhecidos, nomeadamente nos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas e Loures".

"Isto está a traduzir-se num aumento do número de internamentos. Nos últimos dias houve uma estabilização dos internamentos e aumento contínuo do número de doentes em cuidados intensivos", adiantou o parlamentar e médico.