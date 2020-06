Marcelo nega "descontrolo da pandemia" de Covid-19

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nega qualquer descontrolo da pandemia de Covid-19 e defende "medidas específicas" e "atuação rápida" para travar a evolução da doença na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

O chefe de Estado falava esta quarta-feira no final de uma reunião com especialista, que teve lugar na sede no Infarmed, em Lisboa.

“Em momento algum se encontrou a ideia de descontrolo da pandemia, quer a nível nacional quer em Lisboa e Vale do Tejo, quer na evolução no número de mortes que na pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em conferência de imprensa.

Em declarações esta quarta-feira à Renascença, Fernando Maltez, diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, disse que a situação em LVT "está descontrolada", mas não é dramática e pode ser revertida com as medidas certas e comportamentos mais responsáveis.

No final da reunião no Infarmed, o Presidente da República nega uma situação de descontrolo e argumenta que o R de Portugal, ou taxa de transmissão do novo coronavírus, está em linha com outros países que estão em fase de desconfinamento.

"Sobre o R em Portugal neste momento, esta em 1.08, com Lisboa e Vale do Tejo ligeiramente abaixo das outras regiões, com flutuações. Nas últimas semanas o R tem estado acima de 1", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.



A reunião desta quarta-feira fez uma comparação com o desconfinamento noutros países europeus. "Confirmou-se que têm R acima de 1 ou abaixo de 1, mas muito perto de 1. A maioria acima de 1", adiantou o Presidente.

"O desconfinamento em termos diversos foi acompanhado pela subida do indicador de propagação do vírus nesses países", sublinhou.