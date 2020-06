Filipe Froes: “É impossível um cerco sanitário a Lisboa”

Acha que há risco que com as comparações internacionais se façam menos testes em Portugal para que não apresentemos tantos casos?

Seria uma estratégia pouco eficaz porque se num dia não detetarmos os casos com os testes, eles irão aparecer à mesma, e, muitas vezes, na sua expressão de maior gravidade em termos de internamento e de unidade de cuidados intensivos.

Ao não fazermos mais testes estaremos a fazer um mau serviço á população, e ao controlo e combate da pandemia. Fazemos mais testes porque temos necessidade de fazer rastreiros de contatos, temos muitos casos suspeitos e pretendemos controlar a situação. Os outros países que fazem mais testes, e encontram menos casos, é porque têm a situação mais controlada. E o que pretendemos é o controlo da situação.

O controlo da situação necessita de mais testes. Não o fazer, pode-nos resolver o problema nos minutos iniciais, mas em termos práticos tem consequências muito mais nefastas, muito mais negativas a curto e médio prazo do que continuarmos o controlo da situação pela via adequada, que é o conhecimento e pela atuação fundamentada do que é preciso fazer.

O que é que justifica que a pandemia esteja quase controlada no resto do país e Lisboa e Vale do tejo estejam na atual situação?

Em Lisboa temos uma muito maior densidade populacional, temos zonas onde a origem da população e as desigualdades sociais são mais evidentes e notórias, provavelmente do que no resto do país.

"O confinamento deve ser a última solução, a derradeira solução, e significará, a meu ver, uma coisa tristíssima, que foi a de que falhámos"

Até do que do Porto?

Exatamente. Temos zonas em Lisboa em que as desigualdades sociais, o desenraizamento, a precariedade e a pobreza é superior do que noutras zonas do país. Se associarmos a isso a elevada dimensão da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a elevada densidade populacional e a grande mobilidade existente. Temos múltiplas centralidades na AML, e há uma necessidade de uma grande deslocação. Em termos de pessoas, de grupos de risco, e de transmissão da doença temos diferenças especificas em relação a Lisboa e a outras zonas do país.