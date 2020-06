Energia mais limpa. Universidade de Évora lança campanha gratuita

A Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora (CER-UÉ) arranca nesta quarta-feira, dia 24, com a campanha “Mais Fotovoltaico, Mais Energia”, de inspeção a sistemas fotovoltaicos em Portugal.

A campanha pretende “promover a articulação da comunidade académica com a sociedade e procura incentivar os cidadãos a recorrerem a esta energia limpa, através de um processo de inspeção técnica e de diagnóstico de sistemas solares fotovoltaicos, disponibilizado de forma gratuita”, indica a instituição.

Para o responsável pela iniciativa, o investigador Luís Fialho, é importante “reforçar a ligação entre investigação e os cidadãos, dando um apoio especializado aos cidadãos que já produzem energia fotovoltaica”.

Por isso, a campanha enquadra-se na missão da CER-UE “de contribuir para a transferência e valorização do conhecimento, e da prestação de serviços à comunidade e, em particular, a promoção do desenvolvimento do país no sector da energia solar”, acrescenta este especialista na área de fotovoltaico.

Os destinatários são cidadãos ou empresas que usufruam de uma ou mais unidades de produção fotovoltaicas para autoconsumo, “com uma potência nominal igual ou inferior a 30 kW (quilowatts), legalmente registadas em Portugal e fora do prazo de garantia do instalador, e que aceitem as condições inscritas no regulamento da campanha”, explica a CER-UE.

A boa notícia é que os aderentes não vão ter custos com os recursos humanos envolvidos na ação, a não ser, eventualmente, com as despesas “de deslocação dos investigadores e técnicos que efetuarem a inspeção”, e neste caso, a visita apenas acontecerá se houver acordo e aceitação prévia deste critério.

O investigador Luís Fialho esclarece que não está em causa qualquer objetivo financeiro, pois “a CER-UE não terá qualquer vantagem financeira na sua execução”. Trata-se, apenas, acrescenta “uma forma de acautelar a comparticipação de custos em viagens a maiores distâncias, que impliquem despesas decorrentes do uso de transportes ou de necessidade de permanência”.

Ultrapassado este aspeto, e feita a inspeção, será executado um relatório técnico sobre o sistema fotovoltaico, “que poderá incluir resultados de análises termográficas, curvas I-V, eletroluminescência, análise dos dados de produção de energia, notas de aconselhamento, e dicas de reparação ou operação.”

Um importante contributo

O especialista da Universidade de Évora acredita que a campanha, além da dinamização do setor fotovoltaico em Portugal, vai dar um importante contributo “para a preparação e experiência prática de investigadores e técnicos da CER-UE nas atividades de inspeção, diagnóstico e reparação, assim como permite a continuidade do trabalho de investigação sobre equipamentos fotovoltaicos.”

Criada em 2010, a CER-UE tem como missão “o desenvolvimento de soluções tecnológicas e aplicações da energia solar para a descarbonização de diferentes setores da economia”, sendo que esta iniciativa dá seguimento à investigação sobre o envelhecimento de painéis fotovoltaicos, iniciada no âmbito do projeto GRECO – Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science.

É fácil participar. Às instalações fotovoltaicas aderentes pede-se que façam o registo através de um formulário próprio, já disponível na página online da cátedra, e aguardar um contacto da equipa da CER-UE.