​Abrir bares? “É uma questão de cumprir regras”

Veja também:

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, diz que abrir ou não abrir os bares trata-se de “uma questão de cumprir regras”.



Questionada sobre as declarações o secretário de Estado da Juventude e do Desporto que considerou “plausível” a abertura deste tipo de estabelecimentos, Graça Freitas lembrou que “a questão dos bares não é uma questão em abstrato, tem de haver um compromisso das entidades”, no sentido em que estes espaços vão “zelar para que as regras sejam cumpridas”.

Se não se cumprirem as regras, continuou, “é do ponto de vista da saúde publica indiferente” haver uma festa em casa ou um ajuntamento num bar, acrescentou a diretora-Geral da Saúde.

“Se abrir e se quem é dono do bar obrigar os clientes a cumprirem as regras, então poderemos ter um grupo de pessoas que está ali ordeiramente, com distanciamento físico, higienização das mãos, sem estar a trocar objetos e ter um risco relativamente baixo”, reforçou Graças Freitas.