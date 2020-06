Presidente do Kosovo acusado de crimes de guerra

O procurador especial que está a investigar crimes de guerra durante a insurreição do Kosovo contra a Sérvia entre 1998 e 1999 acusou esta quarta-feira o Presidente do Kosovo de crimes de guerra.

Hashim Thaci é suspeito de crimes contra a humanidade, incluindo quase uma centena de homicídios.

A Câmara Especial foi criada em 2015 pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia, para investigar os alegados crimes do Exército de Libertação do Kosovo (ELK) durante a guerra que acabaria por levar a proclamação de independência do Kosovo, que só é reconhecida por metade dos estados membros da ONU.

A acusação conhecida esta quarta-feira resulta de “uma longa investigação e reflete a determinação do Gabinete Especial do Procurador de que poderá provar todas as acusações” em tribunal, afirma o procurador, numa declaração em que não entra em detalhes sobre a natureza dos crimes.

Para além de Thaci, a acusação visa também outros altos quadros do Estado kosovar, incluindo Kadri Veseli, que já foi presidente do Parlamento do Kosovo. Ambos os homens faziam parte da chefia do ELK mas sempre negaram ter cometido quaisquer crimes de guerra.

Para além dos crimes de guerra, a declaração diz ainda que Thaci e Veseli são suspeitos de terem conduzido uma “campanha secreta” para anular a lei que criou o Tribunal e de impedir o trabalho do mesmo para tentar evitar enfrentar a justiça. A Câmara Especial existe ao abrigo da lei do Kosovo, mas os seus funcionários são juízes e procuradores de outros países.

O gabinete de Thaci ainda não reagiu às acusações, mas esta quarta-feira anunciou que o Presidente tinha cancelado uma viagem a Washington, onde iriam decorrer rondas de negociação para tentar normalizar as relações com a Sérvia, que afirma que jamais reconhecerá a independência do território. As conversações são uma das condições exigidas pela União Europeia para dar continuidade a negociações de adesão.

As primeiras alegações criminais contra a ELK surgiram em 2011, num relatório do Concelho Europeu que acusa os guerrilheiros de terem assassinado civis sérvios e opositores de etnia albanesa durante o conflito de 1998-99.

Mas as tentativas de investigar os crimes têm sido dificultadas por campanhas de intimidação, num estado pequeno onde os antigos rebeldes são considerados heróis.