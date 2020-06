​Pelo menos seis mortos em forte sismo no México

Pelo menos seis pessoas morreram no México na sequência de um forte sismo de magnitude de 7,5 na escala de Richter, que abalou o sul do país na terça-feira.



O anterior balanço das autoridades mexicanas apontava para três mortos.

O governador do estado de Oaxaca, onde foi registado o epicentro do terramoto, afirmou que até às 20h00 de terça-feira (1h00 de quarta-feira em Lisboa) uma mulher e cinco homens tinham morrido devido ao sismo.

O sismo provocou danos em meio milhar de casas, quatro escolas e dezenas de monumentos históricos.

O Serviço Sismológico Nacional informou que o sismo de 7,5 foi sentido nos estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado do México e na Cidade do México.

O relatório sismológico mais recente indicou que, até ao momento, foram registados 654 tremores secundários.

Na sequência do terramoto foi emitido um alerta de tsunami em vários países, que acabou por ser levantado.

O território mexicano está situado sobre cinco placas tetónicas.

Em 2017, 471 pessoas morreram no México na sequência de três sismos (com magnitudes que oscilaram entre os 6,1 e os 8,2) que foram registados num período de poucos dias, em 07, 19 e 23 de setembro.

Tratou-se do maior desastre natural no país desde o sismo de 1985, que fez milhares de mortos na Cidade do México, capital do país.