​Brasil. Juiz obriga Bolsonaro a usar máscara em público

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem de usar em público máscara de proteção contra a Covid-19 ou pagar uma multa, deliberou um juiz de Brasília.



Numa altura em que a pandemia continuar a fazer centenas de vítimas todos os dias no país, o juiz Renato Borelli ordenou a Jair Bolsonaro que utilize máscara nos seus contactos públicos.

Se não cumprir a ordem judicial, o Presidente brasileiro terá de pagar uma multa até 340 euros por dia.

A decisão do tribunal de Brasília é extensível a todos os funcionários do Governo no distrito federal.