Lançamento do peso. Novo recorde para Auriol Dongmo e melhor marca mundial

Auriol Dongmo, atleta do Sporting, continua a bater o recorde nacional do peso e esta quarta-feira lançou 19,27 metros. É, por esta altura, a melhor marca mundial do ano.

Novamente em Leiria, durante uma prova da Federação batizada como "Guerra dos Sexos" - quatro homens contra quatro mulheres –, Auriol Dongmo pulverizou o anterior máximo que já lhe pertencia (18,82m) depois de ter começado o ano civil a lançar 18,37m.

No segundo ensaio, tinha lançado 18,90 e, depois, ao sexto 19,27m.

Nas listas mundiais do ano, Dongmo – que já se naturalizou portuguesa – está à frente de Brittany Crew (18,88m), Sarah Miton (18,84 m) e Valerie Adams (18,81 m).