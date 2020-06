Noite santa no Dragão e maldita na Luz

A derrota do Benfica na receção ao Santa Clara e a goleada do FC Porto ao Boavista no dérbi da noite de São João, resultados que deixam os portistas na liderança, são manchete nos três jornais desportivos.

"Santos e pecadores", titula "A Bola", numa perspetiva mais abrangente. "Afinal houve mesmo São João: festa no Porto após hecatombe em Lisboa", descreve o jornal em causa, que também destaca a pior série de sempre do Benfica em casa: são cinco jogos sem vencer. Há 23 anos que o Benfica não sofria tantos golos na Luz em provas nacionais.

O jornal "O Jogo" foca-se no FC Porto: "Noite de São Dragão". A segunda parte foi "demolidora" e valeu três pontos de vantagem na liderança, com seis jornadas por disputar. Por outro lado, houve "clarão na Luz".

O "Record" vira a conversa para a comida: "Sérgio enche o papo" e "Lage passa fome". Plantel do Benfica foi assobiado na Luz e no Seixal.

Os três jornais dão destaque, ainda, às declarações do técnico do Benfica após o jogo. Bruno Lage insinuou que os jornalistas recebem almoços, jantares ou viagens para promoverem treinadores para o lugar dele.