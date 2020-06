David Luiz renova com Arsenal por mais uma época

O Arsenal comunicou, esta quarta-feira, a renovação do contrato do internacional brasileiro David Luiz por mais uma temporada, até 2021.

O central, de 32 anos, que passou pelo Benfica, tem estado debaixo de fogo, depois de algumas exibições pouco conseguidas. Contudo, tem tido o apoio do treinador, o espanhol Mikel Arteta, e agora do clube.

David Luiz foi lançado no Benfica, antes de rumar ao Chelsea, que representou durante três épocas e meia. Chegou ao PSG, onde esteve duas épocas e meia, para depois voltar ao Chelsea, por três anos. Esta temporada, mudou para o Arsenal, pelo qual leva 33 jogos e dois golos.

As críticas a David Luiz atingiram o pico na semana passada, na derrota por 3-0 do Arsenal frente ao Manchester City: o central entrou aos 24 minutos, para o lugar do lesionado Pablo Marí, e foi a tempo de "oferecer" o primeiro golo ao City, cometer o penálti que originou o segundo golo e ser expulso, com vermelho direto, na sequência dessa mesma falta, aos 49 minutos. David Luiz esteve apenas 25 minutos em campo.

Fruto do voto de confiança do clube, o internacional brasileiro terá mais uma época para convencer os adeptos do Arsenal da sua qualidade.