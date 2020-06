Arsenal fica com Cédric Soares em definitivo

O Arsenal anunciou, esta quarta-feira, que adquiriu o internacional português Cédric Soares ao Southampton em definitivo.

O Southampton emprestou Cédric ao Arsenal em janeiro, no entanto, devido às lesões e à paragem forçada pela pandemia da Covid-19, o lateral-direito, de 28 anos, ainda não se estreou. Ainda assim, a equipa londrina ofereceu-lhe um "contrato de longo termo", que de acordo com a imprensa britânica é válido para as próximas quatro temporadas.

O mesmo sucede com Pablo Marí. O central espanhol, de 26 anos, foi emprestado pelo Flamengo, de Jorge Jesus, ao Arsenal, no inverno, e fez dois jogos completos, em que os "gunners" não sofreram golos. Lesionou-se no terceiro jogo, com o Manchester City, e falhará o resto da época.

O Arsenal anunciou, ainda, que estendeu o empréstimo de Dani Ceballos, pertencente ao Real Madrid, por mais uma época. O médio espanhol, de 23 anos, leva um golo e duas assistências em 26 jogos, esta temporada.