Web Summit Lisboa adiada por um mês

A próxima edição da Web Summit, em Lisboa, foi adiada por um mês, na sequência da pandemia de Covid-19. Vai acontecer entre 2 e 4 de dezembro.

A organização diz, em comunicado, que está a ser preparada uma conferência online e presencial.

Mais pormenores serão conhecidos esta quarta-feira à tarde, durante uma conferência de imprensa de Paddy Cosgrave.

O responsável pela maior conferência de empreendedorismo e tecnologia do mundo tinha dito, no início do mês, que de uma forma ou de outra a Web Smmit iria acontecer este ano.

Paddy Cosgrave deixou nas mãos do Governo português a decisão sobre será presencial ou apenas online.