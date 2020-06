Sindicato dos Jornalistas responde a insinuações de Bruno Lage. "Apresente provas"

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) respondeu, esta quarta-feira, à insinuação de Bruno Lage de que jornalistas receberiam almoços, jantares ou viagens para promoverem treinadores para o lugar dele.

Em comunicado publicado no site oficial, o SJ classifica como "graves" as declarações do treinador do Benfica, depois da derrota com o Santa Clara, por 3-4, na Luz, e pede-lhe que sustente a acusação feita.

"O SJ solicita ao treinador que apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional. Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador. As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva", pode ler-se.