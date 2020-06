António Simões: “Mensagem de Bruno Lage não chega aos jogadores”

“É claro que a questão do treinador se coloca, porque a equipa não joga bem e não ganha. Não é fácil para quem tem de tomar decisões, mas é muito importante que se faça uma reflexão e se discuta todos os pontos que há a discutir. Há que unir, há que assumir responsabilidades e, se tiver de se tomar decisões, que se tomem. Mas que elas sejam tomadas não para salvar alguém, mas porque fazem sentido. Se a solução for substituir o treinador, a direção tem legitimidade para isso."

“Esta derrota é muito comprometedora no que diz respeito ao título. Quem está de fora não compreende como a equipa rende tão pouco, comete tantos erros e os jogadores fundamentais não conseguem render. É uma série de questões que por fora são surpreendentes e nada simpáticas e colocam o Benfica numa situação extremamente delicada na renovação do título. Acho que há alguma confusão na passagem da mensagem para os jogadores, que demonstram insegurança. Durante o jogo, há períodos em que a equipa parece que desaparece, não é nada simpático ver o Benfica desta forma”, lamenta o antigo jogador.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo avançado do Benfica analisa o mau momento encarnado, depois de mais um deslize (derrota com o Santa Clara, na Luz) que deixa os encarnados mais longe do título. Simões refere que é lógico discutir a posição de Bruno Lage, dado que, no seu entender, a mensagem do treinador não está a chegar aos jogadores.

António Simões considera que a mensagem de Bruno Lage não está a chegar aos jogadores do Benfica e não compreende as exibições negativas e erros cometidos por alguns elementos da equipa.

Até Lage "deve sentir-se confuso"

No final do jogo, na conferência de imprensa, quando confrontado com a possibilidade de sair do Benfica, Bruno Lage falou de almoços e viagens pagas a jornalistas para promoção de outro treinador.



António Simões admite a reação de Bruno Lage por desgaste e por ter direito à sua opinião. No entanto, a antiga glória do Benfica avisa que terá de haver a honestidade intelectual de admitir que os responsáveis pela crise do Benfica são as pessoas que estão no clube neste momento.

“É um pouco de desgaste e de desconfiança das coisas que se vão dizendo. Ele próprio se deve sentir confuso. Não há muitos meses o elogio era permanente, agora a critica também passou a ser permanente e pode pensar onde está a verdade, antes ou depois. Todos têm legitimidade de falar, mas antes disso há algo a fazer, que é refletir, falar para dentro dar a mão e se não resulta a decisão tem de ser tomada, e não dar cá para fora mensagens que por muitas vezes são concertadas, e outras vezes são porque se foge do verdadeiro problema. Terá que haver honestidade intelectual em tudo isto. Se há decisões a tomar que o façam, mas não misturem todos os outros como se fossem os primeiros responsáveis da questão, porque esses estão lá dentro”, conclui.