Álvaro Magalhães admite “mau ambiente” na Luz e pede a Lage que assuma responsabilidades

O antigo internacional Álvaro Magalhães esperava que Bruno Lage já tivesse tomado uma posição, diferente, sobre a crise do Benfica.

Um dia depois da derrota caseira com o Santa Clara, que escandalizou o universo benfiquista e permitiu ao FC Porto isolar-se no primeiro lugar do campeonato, o ex-defesa das águias e atual treinador fala de “mau ambiente” no balneário encarnado.

Álvaro considera que a “estrutura” tem de fazer uma análise urgente do momento da equipa. A começar pelos resultados, mas não só.

“Começa a criar-se um mau ambiente. Pelo que ouvi ontem de Bruno Lage penso que as coisas não estão lá muito bem e – aliás – não é só de ontem. Já há 15 dias contra o Tondela houve uma reunião que provocou muita desconfiança. E é incrível como tudo o que se fala no balneário passa cá para fora. E o que se passou, pelo que se sabe, foi muito grave: críticas ao treinador frente ao plantel e ele [Lage] teria de tomar uma posição”, disse.

Para Álvaro, Lage tem de responder pelo que está a suceder.

“Mesmo com a paragem tem tempo mais do que suficiente porque já fizeram jogos mais do que suficientes. Durante a pandemia os jogadores estavam a preparar-se, alertados, acompanhados e terá havido excesso de confiança. A responsabilidade é de todos, mas o líder, quem treina, é Bruno Lage e ele é que tem de dissipar todas as dúvidas”, acrescenta.

Ainda na opinião do ex-defesa e ex-adjunto campeão na Luz, falta liderança à equipa do Benfica.

“Dentro e fora [de campo]. Não é preciso muitos, mas tem de haver liderança. Há momentos certos para se dar um berro e alertar os mais novos”.

Por outro lado, nesta entrevista a Bola Branca, Álvaro Magalhães alerta para duas supostas falácias: a formação e a qualidade do atual plantel.

“O Benfica não tem um plantel de grande qualidade. Tem condições mais do que suficientes para conquistar o título, tem alguma qualidade, mas não tem aquela qualidade que uma equipa como o Benfica deve ter. Apostaram muito na formação, mas atenção que na formação os jogadores têm de estar preparados mentalmente para vestir a camisola da equipa A”.

Desde 16 de Março de 1997 que o Benfica não sofria quatro golos em casa para o campeonato. Dessa vez, perdeu, perante 15 mil espectadores, por iguais 4-3, frente ao Salgueiros, tendo chegado aos 89 minutos a vencer por 3-2. Era treinador Manuel José. O Benfica terminaria a temporada no terceiro lugar a 27 pontos do campeão FC Porto.

Esta época, Álvaro Magalhães ainda não atira a toalha ao chão, mas define a próxima jornada como decisiva.

“Não pensem que o campeonato já está terminado. Agora, o próximo jogo é importante. É contra o Marítimo, uma equipa que está com a corda na garganta, e o Benfica tem de ganhar forçosamente para, pelo menos, manter até final do campeonato esta luta pelo título”, acrescenta.

O antigo internacional lembra que os dragões ainda têm duas partidas muito complicadas: contra Sporting e Sp. Braga.

Rúben Dias e Gabriel (castigados) falham a ida à Madeira. O jogo está marcado para segunda-feira, às 18h00.