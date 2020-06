Pedro Lima. Funeral esta tarde em cerimónia reservada à família

View this post on Instagram

UM ESCLARECIMENTO NESTE TEMPO TRISTE • Na TVI estamos todos em choque com a morte prematura do Pedro Lima e, por todas as razões, devemos à família respeito e recato. É assim que nos temos comportado e é assim que nos comportaremos. Mas, sorrateiramente, de forma velada e depois amplificada por determinados meios de comunicação, foi crescendo a ideia que havia um problema na relação do Pedro com o canal para o qual trabalhava, em exclusivo, há duas décadas. Sejamos factuais: O Pedro Lima tinha um contrato de exclusividade com a TVI até Junho de 2021. Esse contrato foi renovado há cerca de um mês já num contexto de Pandemia. O Pedro Lima estava em plena gravação da novela Amar Demais onde integrava o elenco principal desta produção a estrear ainda este ano. O Pedro Lima tinha sido convidado a semana passada para integrar, em representação da Media Capital, o júri dos Emmys. É um desafio que lançamos aos nossos actores mais próximos e a quem reconhecemos qualidades para tal. Perante a dimensão da tragédia devemos ter a grandeza de respeitar a família, entendermos - em toda a sua extensão o que sucedeu, mas fazê-lo com recato e dignidade. Nunca vale tudo e, certamente, lançar ou alimentar comportamentos demagógicos não é apenas desadequado. É inaceitável. O Pedro e a sua família merecem mais