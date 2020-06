​“Retratos à janela”. Quando fotografar ajuda a combater a solidão

A MPMV acompanha atualmente um total de 120 idosos, cujo isolamento se agravou nos últimos meses por causa da pandemia, que obrigou a associação a reajustar o apoio que presta. “Tendo em conta que a nossa intervenção assenta muito na proximidade, tivemos obviamente que nos ajustar e adaptar”, avança Rita Roquette, dando como exemplo as visitas ao domicílio.

“Inicialmente foram restringidas ao meramente urgente e inadiável e substituímo-las por contactos telefónicos regulares. Esses contactos já serviam para o combate à solidão e ao isolamento, e para perceber se as pessoas tinham alguma necessidade, desde as compras de supermercado à medicação, que nós faríamos chegar a casa. Esse trabalho continuou a ser feito, em articulação com outras entidades parceiras, por isso o que nós tivemos de fazer sobretudo foi um reajuste e uma readaptação da nossa intervenção”, explica.

Desde março que reforçaram os contactos telefónicos - 3.200 só no primeiro mês de confinamento e, neste momento, já retomaram as visitas domiciliárias, embora com adaptações. “Estamos a fazê-las à janela ou à porta de casa. Em situações extremas, obviamente que entramos no domicílio, com todos os cuidados e precauções. Temos todo o equipamento de proteção individual que as nossas técnicas utilizam no caso de ser necessário entrar na casa das pessoas”.

Para Rita Roquette, mais do que dificuldades, a pandemia trouxe novos desafios a quem apoia idosos. É preciso estar atento às consequências do isolamento ao nível psicológico, mas também a nível físico, por causa da falta de mobilidade.

“Sabemos que pelo facto de ficarem mais confinadas no seu domicílio as pessoas idosas apresentam problemas maiores de mobilidade, e o que já estamos a tentar fazer é diminuir ou mitigar esses problemas. Neste momento temos já um enfermeiro connosco, voluntário, que está a ajudar-nos a acompanhar estas pessoas, e a fazer alguma reabilitação, porque sabemos que a mobilidade vai ser claramente um dos desafios a enfrentar nos próximos tempos”.

Rita Roquette agradece o apoio da sociedade civil e dos voluntários, sem os quais nesta fase “não teria sido possível continuar a ajudar” os 120 idosos que vivem em situação de isolamento e solidão na baixa de Lisboa e na Mouraria.

A atividade desta associação, e as necessidades que vão tendo, de donativos ou de voluntários, podem ser consultadas no site na instituição em www.mpmv.pt