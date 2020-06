“Festa do Campanário”. No fim de semana, tocam os sinos no Porto para apelar à dádiva de alimentos

É já no próximo fim de semana que se realiza a "Festa do Campanário", iniciativa que visa recolher alimentos para o Banco Alimentar do Porto. A campanha será desenvolvida em conjunto com a diocese do Porto.



António Cândido da Silva, do Banco Alimentar do Porto, lembra que é preciso atenuar os efeitos de não ter sido possível realizar a habitual campanha de recolha de alimentos do final de maio.

"Pelo facto de não ter sido possível fazer a campanha de recolha de alimentos do final do mês de maio como era habitual obrigou-nos a criar uma série de iniciativas e de projetos que estão em desenvolvimento”, diz o responsável do Banco Alimentar no Porto.

"Em relação à diocese do Porto, pedimos que em todas as paróquias se fizesse aquilo que nós chamamos 'a festa do campanário'”, diz, explicando: "Os sinos tocam para reunir as pessoas e o campanário."

"Para nós, é o símbolo desse sino que vai chamar a atenção do coração de todas as pessoas para que colaborem numa campanha, numa recolha de alimentos que depois o Banco Alimentar irá recolher”, sublinha.

Para além da "Festa do Campanário", o Banco Alimentar está a desenvolver uma outra atividade denominada "Porto de Apoio".

“Vamos invaginar que vivemos num prédio de seis andares. Aí, posso pedir a cada um dos condóminos para que, em determinado dia, possam dar aquilo que poderem. Depois, há um voluntário que está perfeitamente identificado e encarregado dessa acção e esse voluntário traz esses bens para o banco alimentar”, explica.

António Cândido da Silva sublinha que o Banco Alimentar do Porto apoia 300 instituições e que "a deia é tentar angariar alimentos para substituir a campanha que normalmente nos permitia viver desde Maio até dezembro”.

