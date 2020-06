Sérgio Conceição sobre o título. "Vai ser uma luta até ao fim"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, acredita que a luta pelo título de campeão será disputado até ao fim, apesar dos dragões se terem isolado no topo da tabela, por três pontos, depois de terem vencido o Boavista e o Benfica ter perdido contra o Santa Clara.

"Ninguém era besta e agora é bestial. É preciso serenidade e perceber que é um campeonato duro até ao fim. Faltam seis jogos e estamos na luta e com vontade de atingir os objetivos. Temos de contar com o que nós somos e preparar os jogos. Existe essa pressão, uns para a salvação, outros pela Europa e outros pelo título. Vai ser uma luta até ao fim", disse, à Sport TV.

Os dragões marcaram quatro golos ao Boavista, depois de terem mostrado dificuldades em marcar nos golos após a retoma. Sérgio diz que apenas mudou a concretização.

"Sabíamos que iriamos chegar ao golo. O adversário era complicado e teve um comportamento fantástico nos últimos jogos. Comparando os dados desde a retoma, estamos superiores em tudo, menos na finalização. Fomos competentes, marcamos quatro golos e poderíamos ter feito mais quatro ou cinco. Foi um bom jogo e uma vitória do grupo de trabalho", diz.

Sérgio Conceição mexeu ao intervalo e elogiou o espírito do grupo todo e o contributo dado pelos suplentes utilizados.

"Mudei a estrutura e vemos que os jogadores que entraram e os os outros foram muito importantres na excelente segunda parte que fizemos. O espírito de grupo é fantástico e viu-se quem tá no banco a torcer e que entra e dá o seu contributo. E quem ficou na bancada, hoje fizeram surpresa e apareceram no hotel e isso é bem demonstrativo da solidariedade e do espírito de grupo que há aqui", remata.