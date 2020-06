Veja também:

O próximo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro, anunciou esta terça-feira o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

“Estamos a trabalhar para que em setembro o ensino presencial possa ser possível e possa ser perene", declarou o ministro da Educação durante a visita a uma escola de Odivelas, nos arredores de Lisboa.

Tiago Brandão Rodrigues afirma que a tutela está a trabalhar para garantir condições para que, já a partir do início do próximo ano letivo, que esperamos que aconteça na semana de 14 a 17 de setembro, as comunidades educativas também tenham tempo de se preparar”.

O Ministério da Educação prepara “um conjunto de matérias e de trabalhos com as comunidades educativas para que as primeiras cinco semanas sejam de plena recuperação e de consolidação de tudo aquilo que não foi possível fazer ao longo deste ano”, adianta o ministro da Educação.