Passo atrás em Lisboa. Álcool proibido na rua e compras só até às 20h

Em primeiro lugar, há um recuo no que diz respeito a ajuntamentos – voltam a estar limitados a 10 pessoas, enquanto no resto do país o limite para concentrações é de 20 pessoas.

As medidas são só para as freguesias mais afetadas?

As medidas entraram em vigor às zero horas desta terça-feira, mas o Governo não divulga, por enquanto, as 15 freguesias mais afetadas de que o primeiro-ministro falou depois da reunião com os presidentes das cinco Câmaras Municipais da AML mais afetadas. E, afinal, as freguesias podem ser 19.

Com o número de novos casos de Covid-19 a aumentar na região e depois da ocorrência de vários ajuntamentos em número superior ao permitido, o Conselho de Ministro aprovou, por via eletrónica, na segunda-feira à noite, as medidas especiais de combate à Covid-19 para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

O primeiro-ministro refuta as declarações do presi(...)

E o que acontece a quem não cumprir?

Quem for apanhado a beber bebidas alcoólicas na via pública ou a violar qualquer destas medidas incorre em crime de desobediência, o que pode implicar uma multa até 350 euros.

E para fazer cumprir estas regras, o Governo vai reforçar as forças e serviços de segurança na Área Metropolitana de Lisboa. O decreto publicado durante a noite em Diário da República prevê mesmo que possa haver um reforço com efetivos de outras zonas do país.

Mas… porque falou o primeiro-ministro em 15 freguesias?

Segundo António Costa, a reunião de segunda-feira com os presidentes das Câmaras de Lisboa, Sintra, Amadora, Loures, Odivelas permitiu “localizar com grande rigor” que “a concentração e o aumento de casos” de Covid-19 se verifica em 15 freguesias do conjunto destes concelhos.

O primeiro-ministro também disse que essas freguesias vão continuar em estado de calamidade, mesmo que, na quinta-feira, o Conselho de Ministros decida que o resto do país pode passar ao estado de alerta.

Quais são essas 15 freguesias?

O Governo só as vai divulgar na quinta-feira. Mas, António Costa disse que os concelhos de Amadora e Odivelas, por terem pouca área e muita densidade populacional, vão continuar em situação de calamidade. E também disse que, no concelho de Loures, já está identificado que as uniões de freguesias de Camarate e Apelação e Sacavém e Prior Velho vão continuar em situação de calamidade.

Ou seja, se se contar as seis freguesias do total do concelho da Amadora, mais as quatro freguesias do concelho de Odivelas, mais as duas do concelho de Loures que o primeiro-ministro nomeou na conferência de imprensa, ficamos por saber apenas mais três que serão nos concelhos de Lisboa e de Sintra.

Mas não é claro que quando falou em 15 freguesias, o primeiro-ministro estivesse a fazer a contagem de todas as freguesias de Amadora e Odivelas. Embora tenha dito que havia dúvidas em relação a duas freguesias, António Costa também disse que a identificação das freguesias seria concluída na tarde de segunda-feira. Mas ontem à noite, essa identificação foi remetida para quinta-feira.

Entretanto, o presidente da Câmara de Loures disse, em entrevista à SIC, que não devem ser 15 freguesias, mas 19, devido à tal decisão de englobar a totalidade dos concelhos de Amadora e Odivelas.