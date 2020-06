"Ou criamos condições para as pessoas ficarem em casa ou a subsistência sobrepõe-se ao confinamento”

Veja também:

O presidente da Câmara de Loures considera que seria ineficaz criar um cordão sanitário no concelho para travar a Covid-19. Bernardino Soares defende que o importante é criar condições para as pessoas cumprirem o isolamento em casa, sob pena de a subsistência se sobrepor ao confinamento.

O concelho de Loures é um dos mais afetados pela subida de casos de infeção de Covid-19. Em entrevista à SIC Notícias, o autarca fala numa população com baixos rendimentos e que precisa do emprego, mas garante que estão a ser criadas as condições para que a população fique em casa sem colocar em causa a subsistência.

“O traço não é o os bairros serem municipais ou não porque nós também temos bairros onde não há nenhum problema. O traço é haver uma população com forte precariedade social, com uma parte da população imigrante e com condições de habitabilidade mais fragilizadas”, indica Bernardino Soares.

O presidente da Câmara de Loures explica que, para atacar os principais focos, foram enviadas para o terreno “equipas mistas da saúde e da Segurança Social, que foram a cada caso positivo, mais de 200, ver quais eram as condições daquelas pessoas”.