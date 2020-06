​Matosinhos fecha praias na noite de São João

Veja também:

A Câmara de Matosinhos decidiu interditar as praias a partir das 19h00 desta terça-feira, para evitar ajuntamentos ilegais durante a noite de São João.



Com esta restrição, devido à pandemia de Covid-19, fica também cancelada a tradição que levava a festa até à praia.

Em declarações à Renascença, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, explica que a medida se aplica até quarta-feira de manhã.

“Nós encerrámos as praias do concelho de Matosinhos entre as 19h00 do dia 23 e as 8h00 de dia 24. As praias serão vigiadas pela Polícia Marítima e pela Polícia Municipal, portanto, serão tomadas medidas para evitar que as pessoas se desloquem às nossas praias, uma vez que há grandes limitações noutros espaços”, diz Luísa Salgueiro.

Os restaurantes devem encerrar às 23h00 desta terça-feira, estando a música proibida a partir das 21h00, assim como os adereços alusivos ao São João no interior e exterior desses estabelecimentos.

As festas particulares e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, e a venda ambulante de comida e bebida estão interditas.

As lojas de conveniência, incluindo as que se encontram instaladas em postos de abastecimento de combustível, têm ordem para fechar às 19h00.

Portugal contabiliza pelo menos 1.534 mortos associados à covid-19 em 39.392 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.



