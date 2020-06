Lisboa. Governo aprova medidas, mas não divulga freguesias mais afetadas

O Conselho de Ministro aprovou esta terça-feira à noite as medidas especiais de combate à Covid-19 para a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Mas não divulga as 15 freguesias de que o primeiro-ministro falou depois da reunião com os presidentes das cinco câmaras municipais da AML mais afetadas.

Depois dessa reunião, que durou cinco horas, António Costa divulgou o essencial das medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros. E adiantou que em dois concelhos (Amadora e Odivelas) e em 15 freguesias dos outros três concelhos (Lisboa, Sintra e Moita) iriam ser lavadas a cabo medidas de fortalecimento da vigilância sanitária e de segurança.

Nessa conferencia de imprensa, pelas 15 horas, o primeiro-ministro adiantou duas das freguesias do concelho de Loures (Prior Velho e Sacavém), mas acabou por reconhecer que ainda havia dúvidas sobre duas freguesias porque seria necessário apurar critérios. Costa explicou que uma freguesia que tenha muitos casos, mas esses estejam circunscritos (por exemplo, num lar) não será abrangida pelas medidas que anunciou.

Segundo esclarecimento pedido pela Renascença ao gabinete do primeiro-ministro, as freguesias só devem ser divulgadas na quinta-feira.

António Costa anunciou ainda que haverá medidas específicas para o setor da construção civil e para bairros.

Quanto às medidas gerais para a Área Metropolitana de Lisboa (que inclui a Península de Setúbal, o Conselho de Ministros aprovou as seguintes “medidas especiais e de caráter excecional”: