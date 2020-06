Covid-19 por concelho. Sintra, Reguengos e Amadora com maior aumento de casos diários

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença , atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas, registaram-se 345 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de 448 novos infetados. À Renascença , a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

Redondo, município do distrito de Évora, junta-se à lista da DGS, com cinco casos confirmados.

Dados divulgados esta terça-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 242 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

De acordo com o mesmo boletim, 52 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e nove concelhos somam mais de mil infetados: Lisboa, Vila Nova de Gaia, Sintra, Porto, Matosinhos, Braga, Loures, Gondomar e Amadora.

Lisboa continua a ser o concelho português mais afetado pela pandemia. Está no topo da tabela com um total de 3.191 infetados com o novo coronavírus, seguida de Sintra (2.325), Loures (1.680), Vila Nova de Gaia (1.622), Amadora (1.479) e Porto (1.414).

De acordo com os dados da DGS, o concelho do Porto não regista aumento de novos casos pelo 16.º dia consecutivo. No entanto, a autarquia adianta que o município mantém o mesmo número de casos há 19 dias.

Em todo o país, 253 municípios mantêm o número de infetados face ao dia anterior. Celorico de Basto, Tomar e Almodôvar são os únicos concelhos com decréscimo de casos. Contactada pela Renascença, a DGS não apresentou ainda qualquer esclarecimento adicional.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista 87% dos novos casos nacionais. Apenas cinco concelhos - Constância, Ferreira do Zêzere, Golegã, Sardoal e Vila Nova da Barquinha - permanecem livres de casos confirmados, em toda a região LVT, que no seu total soma 52 municípios.