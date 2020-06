Vírus já matou 473.475 pessoas e infetou mais de 9,1 milhões no mundo

Porém, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves com internamento hospitalar, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 807 novas mortes, México (759) e o Brasil (654).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 120.913 mortes e 2.328.562 casos.

Pelo menos 640.198 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 51.271 mortes e 1.106.470 casos, o Reino Unido, com 42.927 mortes (306.210 casos), a Itália, com 34.675 mortes (238.833 casos) e a França, com 29.720 mortos (197.674 casos).