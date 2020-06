Turquia ultrapassa barreira das 5.000 mortes

Veja também:

A Turquia ultrapassou as 5.000 mortes associadas ao novo coronavírus, com 27 óbitos registados nas últimas 24 horas, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde do país.

De acordo com o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, citado pela agência France-Presse (AFP), a pandemia de Covid-19 provocou 5.001 mortos entre os 190.165 contagiados.

Para permitir a recuperação económica do país, Ancara suspendeu nas últimas semanas a maioria das medidas que tinham sido decretadas para mitigar a propagação da pandemia.

Contudo, em meados de junho, o número de novas contaminações diárias duplicou, com uma média de 1.500 casos registados todos os dias.

Por isso, as autoridades sanitárias turcas implementaram, desde 17 de junho, a obrigatoriedade da utilização de equipamentos de proteção individual na via pública em várias cidades, principalmente em Istambul e Ancara, as duas maiores do país.